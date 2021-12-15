Барселона проиграла Бока Хуниорс в матче в честь Диего Марадоны: видеообзор

В Саудовской Аравии прошел первый матч за Кубок памяти Диего Армандо Марадоны. В нем сошлись два бывших клуба легендарного аргентинца – Барселона и Бока Хуниорс.

Барселона (Испания) – Бока Хуниорс (Аргентина) 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Жуджла, 40 – Себальос, 77

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Несмотря на поражение в серии послематчевых пенальти, у Барселоны произошло памятное событие – бразилец Дани Алвес дебютировал после возвращения в Барс. В последний раз 39-летний защитник выступал за блаугранас в 2016 году, после чего успел сменить три клуба.

Основное время истекло вничью со счетом 1:1. Голами отличились Ферран Жуджла из Барсы (пасс отдал Коутиньо) и Эсекиэль Себальос – за Боку. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались представители Южной Америки – 4:2.

С точки у каталонцев промахнулись Гиллем Хайме и Матеус Перейра. Дани Алвес свой 11-метровый удар реализовал.

Почему умер Диего Марадона

Сердце легенды футбола остановилось 25 ноября 2020 года. Причиной смерти стал острый отек легких, вызванный обострением хронической сердечной недостаточности. Его сердце было вдвое больше нормального.

Перед этим Диего перенес операцию на мозг. Марадона покинул этот мир в возрасте 60 лет.

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