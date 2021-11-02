Барселона после отмененного пенальти открыла счет в матче с Динамо: видео
2 ноября 2021 , 23:33Читати новину українською
Источник:24 канал
Во вторник 2 ноября, Динамо на НСК "Олимпийский" принимает Барселону в ответном матче группового этапа Лиги чемпионов. Счет во встрече изменился только во втором тайме.
Первыми счет в матче открыли гости из Барселоны. Сначала арбитр отменил пенальти в ворота Бущана, но через несколько минут "каталонцы" все же забили. Мингеса прострелил вправо, пас на Дембеле прервали, но Фати с 11 метров забил мяч под перекладину.
К слову Динамо – Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Видео гола Фати
Динамо – Барселона: перед матчем
- Динамо проиграло Барселоне в предыдущем матче турнира. До этого матча Барселона не могла не только выиграть (два поражения по 0:3 от Баварии и Бенфики), но хотя бы нанести удар в створ ворот соперника. И только в матче против Динамо "сине-гранатовые" прервали эту серию неудач. Все в игре решил единственный гол Жерара Пике, который и принес победу Барселоне.
- Динамо перед игрой с Барселоной провело два матча против Мариуполя на выезде. Первый – 27 октября в Кубке Украины, второй – 30 октября в чемпионате. Оба матча закончились победой киевлян с разницей в один гол. Хотя матч УПЛ мог окончиться и вничью.
- Именно за этот второй матч футболисты Динамо подверглись жесткой критике главного тренера команды Мирчи Луческу. Все из-за плохо проведенной концовки матча.