Барселона после отмененного пенальти открыла счет в матче с Динамо: видео

Во вторник 2 ноября, Динамо на НСК "Олимпийский" принимает Барселону в ответном матче группового этапа Лиги чемпионов. Счет во встрече изменился только во втором тайме.

Первыми счет в матче открыли гости из Барселоны. Сначала арбитр отменил пенальти в ворота Бущана, но через несколько минут "каталонцы" все же забили. Мингеса прострелил вправо, пас на Дембеле прервали, но Фати с 11 метров забил мяч под перекладину.

К слову Динамо – Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Видео гола Фати

Динамо – Барселона: перед матчем