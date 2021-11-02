Першими рахунок у матчі відкрили гості з Барселони. Спершу арбітр скасував пенальті у ворота Бущана, але за декілька хвилин "каталонці" все ж забили. Мінгеса прострілив праворуч, пас на Дембеле перервали, але Фаті з 11 метрів забив м'яч під поперечину.

До слова Динамо – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Відео голу Фаті

Динамо – Барселона: перед матчем