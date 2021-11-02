Киевское Динамо в этом сезоне Лиги чемпионов голов не забивало, сыграв три матча. И пропустило шесть голов.

Шесть голов Барселона пропустила за два первых матча. Но в игре против Динамо на своем поле сумела сохранить свои ворота, а Пике забил единственный гол в матче, и принес победу "сине-гранатовым".

Но на этот раз Пике не поможет Барселоне. А также Агуэро. Самая большая потеря для Динамо – отсутствие Миколенко, который не сыграет и в матчах за сборную в ноябре (вместо него уже вызвали Корниенко).

Динамо имеет довольно неплохие шансы – как на первый гол в этом сезоне Лиги чемпионов, так и на одержание победы. Она позволит киевлянам обойти Барселону и вернуться на третье место в группе.

К теме На что надеяться Динамо в матче против Барселоны: первый гол и победа в Лиге чемпионов

Динамо не может обыграть Барселону на протяжении пяти последних матчей. Последний раз это было еще в 1997 году.