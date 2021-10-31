"Я очень зол на игроков, на команду"

Киевский клуб благодаря дублю Сергея Сидорчука и голу Николая Шапаренко вырвал выездную победу у Мариуполя – 2:3. Подопечные Остапа Маркевича были близки к камбеку и хотя бы мировой.

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Мирча Луческу находился в плохом настроении на послематчевой пресс-конференции. 76-летний румынский тренер раскритиковал игру своих футболистов. Он остался недоволен их отдачей на поле. "Мистер" назвал своих подопечных любителями, а не профессионалами.

Я очень зол на игроков, на команду, потому что и сейчас, и в прошлой игре на Кубок ребята повели себя как любители, а не как профессионалы. Вместо того чтобы забивать и контролировать ход игры, как должны делать, они расслабились, играли, как хотели, тянули одеяло на себя, каждый хотел забить, поэтому получилось нервное окончание. На поле было много эгоизма со стороны моих игроков. Это то, что мне не понравилось в последних двух матчах с Мариуполем. Мы все обсудим и разберемся с этой ситуацией,

– заявил наставник.

Отметил специалист и то, что поединок мог завершиться со счетом 5:1 или 6:1: "Но моменты, которых у нас было очень много, каждый трактовал, как хотел и чаще всего – неправильно".

"Недоволен теми игроками, которые выходили на замену"

Румын добавил, что замены также не прибавили свежести его команде. Ни один из футболистов не усилил игру.

Я тоже недоволен теми игроками, которые выходили на замену: вместо того, чтобы что-то добавить в игру, они также вышли на поле расслабленными, и у нас не получилась игра,

– ответил Луческу.