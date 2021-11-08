Барселона под безумные овации фанатов подписала с Хави контракт на "Камп Ноу": видео
8 ноября 2021 , 16:43Читати новину українською
Источник:твитер Барселоны
Легендарный футболист Барселоны Хави Эрнандес вернулся в каталонский клуб в качестве тренера. Барселона 8 ноября презентовала нового тренера на своем стадионе "Камп Ноу".
Фанаты тепло встретили Хави
Посмотреть на представление Хави пришли сотни фанатов Барселоны. Новый тренер каталонцев появился на поле "Камп Ноу" в сопровождении президента каталонцев Жуана Лапорты.
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Именно на "Камп Ноу" Хави и Лапорта поставили свои подписи под контрактом. Хави заключил соглашение с Барселоной до 30 июня 2024 года.
После этого фанаты "блауграны" были вне себя от счастья и скандировали имя Хави. Тренер решил ответить болельщикам и также кричал "Але Але Але !"
Хави возглавил Барселону
- Легендарный в прошлом футболист сменил на тренерском мостике Барселоны нидерландца Роналда Кумана.
- Каталонский клуб уволил специалиста в октябре после серии неудач.
- Хави пришлось покинуть катарский клуб Аль-Садд, чтобы возглавить Барселону.
- Специалист принял Барселону в трудном положении: команда после 12 туров в чемпионате Испании набрала только 17 очков и занимает 9-е место.
- В Лиге чемпионов "сине-гранатовые" набрали 6 очков и удерживают нужное для выхода в плей-офф второе место.