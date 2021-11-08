Барселона под безумные овации фанатов подписала с Хави контракт на "Камп Ноу": видео

8 ноября 2021 , 16:43
Читати новину українською

Источник:

твитер Барселоны

Легендарный футболист Барселоны Хави Эрнандес вернулся в каталонский клуб в качестве тренера. Барселона 8 ноября презентовала нового тренера на своем стадионе "Камп Ноу".

Фанаты тепло встретили Хави

Посмотреть на представление Хави пришли сотни фанатов Барселоны. Новый тренер каталонцев появился на поле "Камп Ноу" в сопровождении президента каталонцев Жуана Лапорты.

Смотрите также Барселона сыграла вничью с Сельтой, побеждая до перерыва 3:0 и пропустив на 90+6 минуте

Именно на "Камп Ноу" Хави и Лапорта поставили свои подписи под контрактом. Хави заключил соглашение с Барселоной до 30 июня 2024 года.

После этого фанаты "блауграны" были вне себя от счастья и скандировали имя Хави. Тренер решил ответить болельщикам и также кричал "Але Але Але !"

Хави возглавил Барселону

  • Легендарный в прошлом футболист сменил на тренерском мостике Барселоны нидерландца Роналда Кумана.
  • Каталонский клуб уволил специалиста в октябре после серии неудач.
  • Хави пришлось покинуть катарский клуб Аль-Садд, чтобы возглавить Барселону.
  • Специалист принял Барселону в трудном положении: команда после 12 туров в чемпионате Испании набрала только 17 очков и занимает 9-е место.
  • В Лиге чемпионов "сине-гранатовые" набрали 6 очков и удерживают нужное для выхода в плей-офф второе место.
Автор: Михайло Гема