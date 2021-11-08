Фанаты тепло встретили Хави

Посмотреть на представление Хави пришли сотни фанатов Барселоны. Новый тренер каталонцев появился на поле "Камп Ноу" в сопровождении президента каталонцев Жуана Лапорты.

Смотрите также Барселона сыграла вничью с Сельтой, побеждая до перерыва 3:0 и пропустив на 90+6 минуте

Именно на "Камп Ноу" Хави и Лапорта поставили свои подписи под контрактом. Хави заключил соглашение с Барселоной до 30 июня 2024 года.

После этого фанаты "блауграны" были вне себя от счастья и скандировали имя Хави. Тренер решил ответить болельщикам и также кричал "Але Але Але !"

Хави возглавил Барселону