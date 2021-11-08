Фанати тепло зустріли Хаві
Подивитися на представлення Хаві прийшли сотні фанатів Барселони. Новий тренер каталонців з'явився на полі "Камп Ноу" у супроводі президента каталонців Жуана Лапорти.
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Саме на "Камп Ноу" Хаві та Лапорта поставили свої підписи під контрактом. Хаві уклав угоду з Барселоною до 30 червня 2024 року.
Після цього фанати "блауграни" не тямили себе від щастя та скандувала ім'я Хаві. Тренер вирішив відповісти вболівальникам і також кричав "Але Але Але!"
Хаві очолив Барселону
- Легендарний у минулому футболіст змінив на тренерському містку Барселони нідерландця Роналда Кумана.
- Каталонський клуб звільнив фахівця у жовтні після серії невдач.
- Хаві довелося покинути катарський клуб Аль-Садд, щоб очолити Барселону.
- Фахівець прийняв Барселону у скрутному становищі: команда після 12 турів у чемпіонаті Іспанії набрала тільки 17 очок та посідає 9-е місце.
- У Лізі чемпіонів "синьо-гранатові" набрали 6 очок та утримують потрібне для виходу у плей-офф друге місце.