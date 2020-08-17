Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о безубыточности клуба, сколько команда получает от спонсоров и телевизионных трансляций. Главный приоритет "Шахтера" – заработок на украинском футбольном рынке.

Палкин рассказал о бюджете клуба, его расходах и пополнении в эксклюзивном интервью для "Интерфакс-Украина".

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Финансовые затраты

По словам генерального директора, если остановиться на результатах клуба в Лиге Европы в этом году, то "горняки" получат около 50 миллионов евро.

Он отметил, что главная бизнес-модель клуба – быть прибыльным. Чем дальше "Шахтер" продвигается в еврокубках, тем больше растет цена на клуб, заявил Палкин.

Палкин предположил, что если бы "Шахтер" выступал на родной арене в Донецке, тогда клуб мог бы называться прибыльным, а сейчас дончане могут похвастаться только тем, что не тратят больше, чем зарабатывают.

Доходность клуба прямо влияет на его достижения и наоборот. Палкин привел в пример такой модели "Аякс", который в прошлом сезоне дошел до 1/2 финала. Он надеется, что дончанам удастся еще лучше себя зарекомендовать на европейской арене. Хорошие выступления футболистов дадут им дорогу в ведущие клубы мира.

О едином пуле

Сейчас "Шахтер" получает около 500 тысяч долларов за сезон от ТВ. Палкин рассказал, что клубы несколько раз собирались на совещание, чтобы наконец создать в украинском футболе единый пул, который бы приносил солидные средства.

Благодаря ему клубы, которые заработают не слишком много средств, смогли бы получать дополнительные доходы. Чем больше будут зарабатывать клубы, тем сильнее будет украинский чемпионат.

На следующем заседании УПЛ президенты и владельцы клубов должны принять решение: остаемся ли мы, как в 90-х, и замораживаем эту ситуацию или развиваемся в направлении европейских клубов,

– заявил Палкин.

Про клуб как бренд

Для того, чтобы быть брендом в современном футболе, нужно показывать хорошие результаты в еврокубках. Каждый год попадать в 1/4 финала и дальше. По словам Палкина, клуб берет пример с ведущих футбольных команд в этом плане.

Хотя "горняки" хотят зарабатывать именно на украинском рынке благодаря своей большой узнаваемости. Они не хотят зарабатывать только в европейском векторе благодаря результатам в еврокубках, трансферам футболистов, сейчас главный приоритет клуба – зарабатывать в пределах Украины.