"Барселона" купила американца Деста вместо украинца Зинченко
Испанская "Барселона" объявила о подписании американского защитника Сержиньо Деста. Он выступает на позиции левого защитника, на которой в "Манчестер Сити" выступает украинец Александр Зинченко, который тоже мог перейти в "Барселону".
О подписании соглашения с 19-летним Дестом сообщается на официальном сайте "Барселоны". Его трансфер испанскому клубу обошелся в 21 миллион евро. Еще 5 миллионов евро нидерландский "Аякс" может получить в виде бонусов.
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В "Барселоне" американец будет выступать под номером "2".
Его контракт рассчитан на пять лет – до конца сезона 2024/25.
В контракте Деста прописаны и отступные для тех, кто будет желать его приобрести – 400 миллионов евро. К слову, такая же сумма отступных прописана и в соглашении 17-летнего нападающего Ансу Фати.
- Сержиньо Дест – воспитанник "Аякса". За главную команду он дебютировал в 2019 году. В предыдущем сезоне сыграл 36 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач.
- Он провел три матча за сборную США.
- Отметим, что Дест выступает на позиции левого защитника. На этой же позиции играет в "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Итальянские СМИ писали, что оба клуба вели переговоры по аренде игрока.
- Сам Зинченко сейчас травмирован и не сыграет в ближайших матчах. В том числе он пропустит игры сборной Украины против Франции, Германии и Испании.