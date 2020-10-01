Испанская "Барселона" объявила о подписании американского защитника Сержиньо Деста. Он выступает на позиции левого защитника, на которой в "Манчестер Сити" выступает украинец Александр Зинченко, который тоже мог перейти в "Барселону".

О подписании соглашения с 19-летним Дестом сообщается на официальном сайте "Барселоны". Его трансфер испанскому клубу обошелся в 21 миллион евро. Еще 5 миллионов евро нидерландский "Аякс" может получить в виде бонусов.

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В "Барселоне" американец будет выступать под номером "2".

Его контракт рассчитан на пять лет – до конца сезона 2024/25.

В контракте Деста прописаны и отступные для тех, кто будет желать его приобрести – 400 миллионов евро. К слову, такая же сумма отступных прописана и в соглашении 17-летнего нападающего Ансу Фати.