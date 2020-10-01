Іспанська "Барселона" оголосила про підписання американського захисника Сержиньо Деста. Він виступає на позиції лівого захисника, на якій в "Манчестер Сіті" виступає українець Олександр Зінченко, який теж міг перейти в "Барселону".

Про підписання угоди з 19-літнім Дестом повідомляється на офіційному сайті "Барселони". Його трансфер іспанському клубу обійшовся у 21 мільйон євро. Ще 5 мільйонів євро нідерландський "Аякс" може отримати у виді бонусів.

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У "Барселоні" американець виступатиме під номером "2".

Його контракт розрахований на п'ять років – до кінця сезону 2024/25.

В контракті Деста прописані і відступні для тих, хто бажатиме його придбати – 400 мільйонів євро. До слова, така ж сума відступних прописана і в угоді 17-літнього нападника Ансу Фаті.