Украинец Александр Зинченко может продолжить карьеру в испанской "Барселоне". Речь идет об аренде игрока сборной Украины.

Однако пока об этом пишет итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари. По его данным, "Барселона" уже начала переговоры по аренде игрока.

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При этом относительно трансфера Зинченко речь не идет – только аренда на один сезон.