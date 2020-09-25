"Барселона" хочет арендовать Зинченко у "Манчестер Сити", – СМИ
Украинец Александр Зинченко может продолжить карьеру в испанской "Барселоне". Речь идет об аренде игрока сборной Украины.
Однако пока об этом пишет итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари. По его данным, "Барселона" уже начала переговоры по аренде игрока.
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При этом относительно трансфера Зинченко речь не идет – только аренда на один сезон.
- Стоит отметить, что "Барселона" в это трансферное окно осуществила настоящую кадровую чистку, продав или отпустив ряд футболистов, которые еще в прошлом сезоне были основными в команде. Это Иван Ракитич, Луис Суарес, Артуро Видаль, Нелсон Семеду. Также продали или отдали в аренду игроков, которые были в резерве.
- На позиции левого защитника, на которой выступает Зинченко в "Манчестер Сити", у "Барселоны" есть аж две кандидатуры. Это Жорди Альба и Хуниор Фирпо.
- Контракт Зинченко с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 24 миллиона евро.
- Перед тем была информация, что в услугах украинца заинтересован "Наполи".
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