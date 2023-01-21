"Аристократы" готовы отпустить Хакима Зиеша в Барселону. Также лондонский клуб нацелен получить Франка Кесье в обмен на марокканского вингера.

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Челси хочет остаться без потерь

Зиеш не входил в планы Челси. Барселона ищет равноценную замену Мемфису Депаю, который недавно перешел в Атлетико Мадрид. Каталонский клуб считает, что марокканский вингерь именно тот, кто им нужен, хотя видят проблему в нестабильности футболиста. Зиеш еще минувшей зимой входил в планы "сине-гранатовых", но тогда Барселона подписала Феррана Торреса и Адаму Траоре.

Челси в свою очередь готов продать Зиешу испанской команде, хотя настаивают на обмене марокканца на Франка Кесье. Такое развитие событий не входит в планы Барселоны, поскольку каталонцы хотят сохранить полузащитника в команде. Испанский клуб нацелен на покупку Зиеша. Для самого Кесье также остается приоритетным остаться в Барселоне.

Хаким Зиеш