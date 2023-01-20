Мемфис Депай присоединился к Атлетико после успешного прохождения медосмотра. Переход нидерандца в состояние "матрасников" позволит Барселоне вернуть своего форварда.

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Условия соглашения

Атлетико Мадрид оформил трансфер Мемфиса Депая за 3 миллиона евро, хотя Трансфермаркт оценивает игрока в 20 миллионов евро. Нидерландский нападающий подписал контракт со столичным клубом до 2025 года.

Депай долго жди трансфер в Атлетико. В этом сезоне Мемфис провел за Барселону только два поединка, в которых смог отличиться однажды. Команда Атлетико тепло приветствовала Депая. Альваро Мората, еще за день до официального перехода нидерландца, написал у себя в социальных сетях: "Мемфис, ждем тебя в Мадриде. Тебе будет комфортно".

Трансфер Депая в Атлетико позволит Барселоне вернуть Пьер-Эмерику Обамеянгу из Челси. Г абонский нападающий выражал желание снова сыграть за каталонский клуб, но трансферу мешало присутствие Мемфиса в команде.

Мемфис Депай в Барселоне