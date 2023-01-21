Лондонский Челси приобрел Нони Мадуэке из ПСВ. Посредством этого трансфера "аристократы" побили рекорд Манчестер Сити.
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Условия соглашения
Английский футболист выступает на позиции правого вингера. Мадуэке подписал контракт с Челси до 2030 года, так же как и Михаил Мудрик. "Аристократам" при юном вингере пришлось отдать ПСВ 35 миллионов евро.
Чем больше приобретений оформляет Челси, тем большая чистка их ждет. "Аристократам" придется попрощаться с рядом высококвалифицированных игроков, не входящих в планы Грэма Поттера. Также Челси побил трансферный рекорд Манчестер Сити. Лондонский клуб уже потратил 400 миллионов фунтов на покупку футболистов в текущем сезоне.
Нони Мадуэке
- 20-летний вингер – питомец нидерландского ПСВ. Игрок провел за "фермеров" 51 матч, в которых смог забить 11 мячей.
- Мадукэ выступает за молодежную сборную Англии. Возможно, переход в Челси открывает Нони путь в главную команду "трех львов".
- Тренер ПСВ описывал Мадуэке как креативного, физически-сильного полузащитника. Также он отмечал, что Нони это тот игрок, который может оказаться в нужном месте в нужное время.