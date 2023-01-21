"Аристократи" готові відпустити Хакіма Зієша у Барселону. Також лондонський клуб націлений отримати Франка Кесс'є в обмін на марокканського вінгера.

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Челсі бажає залишитись без втрат

Зієш не входив у плани Челсі. Барселона шукає рівноцінну заміну Мемфісу Депаю, який нещодавно перейшов у Атлетіко Мадрид. Каталонський клуб вважає, що марокканський вінгер саме той, хто їм потрібен, хоча вбачають проблему в нестабільності футболіста. Зієш ще минулої зими входив у плани "синьо-гранатових", але тоді Барселона підписала Феррана Торреса та Адаму Траоре.

Челсі у свою чергу готовий продати Зієша іспанській команді, хоча наполягають на обміні марокканця на Франка Кесс'є. Такий розвиток подій не входить у плани Барселони, оскільки каталонці бажають зберегти півзахисника у команді. Іспанський клуб націлений на купівлю Зієша. Для самого ж Кесс'є також залишається пріоритетним залишитись у Барселоні.

Хакім Зієш