Каталонская "Барселона" не смогла выиграть четвертый подряд матч в чемпионате Испании. В субботу, 31-го октября, каталонцы расписали ничью с "Алавесом" в рамках 8 тура Ла Лиги.

Алавес – Барселона 1:1

Голы: Риоха, 31 – Гризманн, 63

Удаление: Хота, 62 (Алавес)

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Ход игры

Первый момент в матче возник возле ворот хозяев, пишет 24 канал. Фати вышел один на один с голкипером, но не попал в дальний угол.

Едва не вывел "Барселону" вперед Месси, который классно пробил со штрафного. Удар на себя принял защитник "Алавеса". Видимо, после того, как Марк-Андре тер Штеген выздоровеет, Нето больше не будет стоять в воротах "Барселоны".

На 31 минуте голкипер не поладил с защитником Жераром Пике и этим воспользовался Риоха. Игрок "Алавеса" отобрал мяч у каталонцев и закатил того в пустые ворота.

После перерыва Хота подвел "Алавес", наиграв на удаление. "Барселона" воспользовалась большинством сразу: Гризманн реализовал выход один на один с Пачеко.

Однако развить успех "Барселона" не смогла – 1:1. После 6 матчей "Барселона" набрала всего 8 очков и занимает двенадцатое место.

Алавес – Барселона видеообзор