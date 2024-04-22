На фоне матча возник скандал. Барселона утверждает, что арбитр несправедливо не засчитал гол. Эпизод произошел на 29-й минуте встречи, когда после удара Ламина Ямаля Андрей Лунин отбил мяч от линии ворот, однако многим болельщикам и игрокам каталонцев показалось, что мяч все же пересек линию. Арбитр обратился к системе VAR, которая долго проверяла момент, но взятие ворот не зафиксировала.

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Барселона будет требовать переиграть Эль-Класико

Президент "каталонцев" Жоан Лапорта прокомментировал этот инцидент. Он заявил, что такие инструменты как VAR должны способствовать более честной конкуренции, а не наоборот.

Мы немедленно требуем, чтобы CTA и RFEF предоставили нам все изображения и аудиозаписи "призрачного" гола Ламина. Если будет подтверждено, что это легальный гол, мы не исключаем, что будем требовать переигровки матча,

– добавил президент Барселоны.

В Ла Лиге отсутствует система автоматической фиксации взятия ворот, что затрудняет объективное определение пересечения мячом линии.

Отметим. После проигрыша над Реалом Барселона остается на втором месте в турнирной таблице, но отрывается от лидера уже на 11 баллов. Ранее отставание составляло 8 очков.

Напомним, что ранее была информация будто бы в случае проигрыша в Мадриде Хави Эрнандесу грозит увольнение.