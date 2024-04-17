21 апреля Барселона в рамках 32-го тура Ла Лиги-2023/2024 встретится с Реалом. Начало Эль-Класико в 22:00 по киевскому времени. Эта игра в Мадриде будет определяющей для Хави у руля каталонского клуба.

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Последнее Эль-Классико для Хави

В случае поражения Барселона укажет на выход 44-летнему специалисту. Легенду каталонского клуба в технической зоне может сменить нынешний тренер резервного клуба "сине-гранатовых" Барселоны Атлетик Рафаэль Маркес.

Такое радикальное решение боссы каталонского клуба приняли после вылета команды из Лиги чемпионов. 16 апреля "блаугранас" дома были разгромлены французским ПСЖ 1:4. Удаление центрбека Араухо в первом тайме сломало все планы хозяев поля, а Хави получил красную карточку из-за чрезмерных эмоций. Даже победа в первом четвертьфинале 2:3 не привела испанский гранд в полуфинал ЛЧ. Суммарно по двум поединкам – 4:6 в пользу парижан.

После вылета из еврокубков Хави прокомментировал судейство во втором матче с ПСЖ, в котором остался недоволен работой главного арбитра.

Теперь Барселона сконцентрирует свое внимание на выступлениях в ЛА Лиге. Правда, шансы каталонцев на чемпионство выглядит призрачным. Реал, который после 31-го тура удерживает лидерство, опережает команду Хави уже на 8 очков – 78 против 70-ти у "сине-гранатовых".

Зато подопечные легенды Барселоны опережают третью Жирону на 5 пунктов в турнирной таблице. Но впереди их ждет очное противостояние (4 мая, 34-й тур Ла Лиги).

Тренерская карьера Хави во главе Барселоны