Поединок закончился со счетом 1:1. Гости смогли отыграться на последних минутах встречи, что позволило им не только пробиться в следующую стадию турнира, но и установить очередной рекорд.
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Фантастический сезон "аптекарей"
Команда Хаби Алонсо продолжила свою беспроигрышную серию, которая тянется со старта сезона-2023/2024. Леверкузенский Байер стал первым клубом в истории пяти топ-чемпионатов Европы, которому удалось не проиграть в 44 матчах кряду.
До поединка в Лондоне "аптекари" делили рекорд с туринским Ювентусом, который имел фантастическую подобную серию в 2011-2012 годах. В течение этих 44 поединков подопечные Хаби Алонсо одержали 38 побед и 6 раз сыграли вничью, забив при этом 120 голов, а пропустили лишь 32 мяча.
Напомним, что в нынешней кампании "аптекари" уже стали чемпионами Бундеслиги впервые за свою 120-летнюю историю, пробились в финал Кубка Германии и полуфинал Лиги Европы, где сыграют с римской Ромой.
Следующий матч команда Хаби Алонсо проведет 21 апреля на выезде против Боруссии Дортмунд. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.