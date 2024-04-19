Поединок закончился со счетом 1:1. Гости смогли отыграться на последних минутах встречи, что позволило им не только пробиться в следующую стадию турнира, но и установить очередной рекорд.

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Фантастический сезон "аптекарей"

Команда Хаби Алонсо продолжила свою беспроигрышную серию, которая тянется со старта сезона-2023/2024. Леверкузенский Байер стал первым клубом в истории пяти топ-чемпионатов Европы, которому удалось не проиграть в 44 матчах кряду.

До поединка в Лондоне "аптекари" делили рекорд с туринским Ювентусом, который имел фантастическую подобную серию в 2011-2012 годах. В течение этих 44 поединков подопечные Хаби Алонсо одержали 38 побед и 6 раз сыграли вничью, забив при этом 120 голов, а пропустили лишь 32 мяча.

Интересно. Леверкузенцы накануне также побили рекорд Бундеслиги по серии без поражений в Бундеслиге от старта кампании (29) и остаются единственной командой в топ-чемпионатах Европы, которая еще не проиграла ни одного поединка в сезоне.

Напомним, что в нынешней кампании "аптекари" уже стали чемпионами Бундеслиги впервые за свою 120-летнюю историю, пробились в финал Кубка Германии и полуфинал Лиги Европы, где сыграют с римской Ромой.

Следующий матч команда Хаби Алонсо проведет 21 апреля на выезде против Боруссии Дортмунд. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.