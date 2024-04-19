В Лиге Европы 2023-2024 состоялись последние матчи стадии 1/4 финала. На прошлой неделе произошла громкая сенсация с участием главного фаворита турнира, пишет 24 канал.

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Аталанта – Ливерпуль 0:1 (первый матч – 3:0)

Гол: Салах, 7 (пен)

Ливерпуль умудрился разгромно проиграть дома Аталанте (0:3). На выезде команда Клоппа пыталась взять громкий реванш и даже быстро повела в счете благодаря реализованному Салахом пенальти.

Впрочем, игровое преимущество "красных" не воплощалось в опасные моменты. Аталанта не только хорошо играла в обороне, а еще и неплохо выбегала в контратаки. Поэтому удержать минимальное поражение для бергамасков было не под силу, что и поставило точку в пути Ливерпуля в Лиге Европы.

Видеообзор матча Аталанта – Ливерпуль:

Рома – Милан 2:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Манчини, 12, Дибала, 22 – Габбия, 85.

Также в полуфинале Серию А представит Рома. Команда Даниэле Де Росси в итальянском дерби вновь переиграла Милан. При этом "волки" час игрового времени провели в меньшинстве, но "россонери" это не помогло.

Видеообзор матча Рома – Милан:

Вест Хэм – Байер 1:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Антонио, 13 – Фримпонг, 89.

В 1/2 финала Рома сойдется с невероятным Байером. Команда Хаби Алонсо сделала себе запас в первой игре с Вест Хэмом (2:0), а потому в ответном матче позволила себе минимально уступать лондонцам.

Впрочем "фармацевты" в типичном для себя стиле избежали поражения в конце встречи и продолжили свое шествие без поражений в этом сезоне. Единственным представителем Украины в турнире оставался Анатолий Трубин.

Видеообзор матча Вест Хэм – Байер:

Марсель – Бенфика 1:0, пен. – 4:2 (первый матч – 0:1)

Гол: Мумбанья, 80.

Воспитанник Шахтера в составе Бенфики противостоял обидчику дончан Марселю. "Орлы" неделю назад торжествовали со счетом 2:1, а на "Велодроме" решили отстоять нулевую ничью.

Украинец совершил четыре сэйва, но все же пропустил от Мумбаньи под конец основного времени. Этот гол перевел матч в экстратайм, а затем и в серию пенальти. К сожалению, Трубину не удалось отразить ни одного удара, тогда как Ди Мария и Антониу Силва подвели Бенфику. Далее идет Марсель.

Все пары 1/2 финала Лиги Европы