Поєдинок закінчився з рахунком 1:1. Гості змогли відігратися на останніх хвилинах зустрічі, що дозволило їм не тільки пробитися до наступної стадії турніру, а й встановити черговий рекорд.

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Фантастичний сезон "аптекарів"

Команда Хабі Алонсо продовжила свою безпрограшну серію, яка тягнеться зі старту сезону-2023/2024. Леверкузенський Баєр став першим клубом в історії п'яти топчемпіонатів Європи, якому вдалося не програти в 44 матчах поспіль.

До поєдинку в Лондоні "аптекарі" ділили рекорд з туринським Ювентусом, який мав фантастичну подібну серію у 2011-2012 роках. Протягом цих 44 поєдинків підопічні Хабі Алонсо здобули 38 перемог та 6 разів зіграли внічию, забивши при цьому 120 голів, а пропустили лише 32 м'ячі.

Цікаво. Леверкузенці напередодні також побили рекорд Бундесліги за серією без поразок у Бундеслізі від старту кампанії (29) та залишаються єдиною командою у топчемпіонатах Європи, яка ще не програла жодного поєдинку в сезоні.

Нагадаємо, що в нинішній кампанії "аптекарі" вже стали чемпіонами Бундесліги вперше за свою 120-річну історію, пробилися до фіналу Кубка Німеччини та півфіналу Ліги Європи, де зіграють з римською Ромою.

Наступний матч команда Хабі Алонсо проведе 21 квітня на виїзді проти Боруссії Дортмунд. Стартовий свисток пролунає о 18:30.