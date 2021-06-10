Ажиотаж перед Евро-2020: болельщики раскупили новую форму сборной Украины

Украинская сборная лишь 6 июня презентовала новую форму, в которой футболисты сыграют на Евро-2020. Фанаты мгновенно расхватали экипировки.
Ажиотаж перед Евро
Футбольный мир остался приятно поражен новой формой украинской сборной. Лишь реакция России была негативной.
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6 июня состоялась презентация новой формы, как уже 10 июня на официальном сайте Joma не осталось ни одного комплекса первой партии формы.
При выборе в интернет-магазине болельщиков ждет надпись: "Ожидается поставка". Также на сайте теперь не указана стоимость футболок. Только 8 июня стартовали продажи формы. Она была доступна во всех трех вариантах – желтом, синем и белом. Цена – 1888 гривен.
Скандал вокруг новой формы сборной Украины
- 6 июня украинская сборная продемонстрировала новую форму, в которой футболисты сыграют на чемпионате Европы-2020. По центру футболки изображен силуэт Украины. На карте есть и оккупированный Крым, как напоминание, что Крым – это Украина. А также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".
- Украинские футболисты уже даже успели сыграть один матч в новой экипировке. Произошло это в поединке против Кипра, который завершился разгромной победой команды Андрея Шевченко (4:0).
- Такая форма вызвала возмущение со стороны России. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что изображение карты Украины с оккупированным Россией Крымом на форме футболистов является "отчаянной художественной акцией". Поэтому такую креативную украинскую форму хотели запретить.
- В УЕФА заявили: "Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с примененными правилами, относительно экипировки".
- После этого Россия официально пожаловалась в УЕФА на форму сборной Украины. Было сделано громкое заявление. Якобы за ношение формы сборной Украины на их территории можно получить тюремный срок – до пяти лет заключения.
- Все детали о скандале вокруг формы – по ссылке.