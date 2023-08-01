Первой ракетке Украины удалось дожать соперницу и закрыть матч в двух сетах – 7:6 и 6:4. Это уже вторая победа Элины Свитолиной в очных встречах с Викторией Азаренко. В общей сложности теннисистки сыграли между собой уже семь встреч, пишет 24 Канал.

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Адекватная реакция белорусский

После поединка традиционно не было рукопожатий между украинской и белорусской теннисистками. Об этом WTA официально сообщила зрителям перед стартом матча, чтобы не было негативных реакций в виде свиста со стороны болельщиков.

Азаренко спокойно отреагировала на это после матча, указав в сторону Свитолиной большой палец. Таким жестом белоруска высоко оценила игру Элины и поздравила с победой.

Реакция Азаренко на поражение от Свитолиной: смотрите видео

Виктория уже во второй раз с холодной головой реагирует на отсутствие рукопожатий после матчей с украинскими теннисистками.

Впервые это было в рамках 1/8 финала Уимблдона-2023, когда Азаренко после матча спокойно с пониманием прокомментировала позицию Свитолиной в ее сторону. Но тогда еще не было официальных зрительских заявлений об отсутствии подачи руки в украинско-белорусских противостояниях на корте.

Ее землячке Арине Сабаленко следует поучиться такому поведению, а то она умеет только провоцировать и ехидно улыбаться.

Обратите внимание! В 1/8 финала турнира в Вашингтоне Свитолина сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной, публично осудившей войну ее страны в Украине после совершенного каминг-аута.