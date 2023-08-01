Першій ракетці України вдалось дотиснути суперницю та закрити матч у двох сетах – 7:6 та 6:4. Це вже друга поспіль перемога Еліни Світоліної в очних зустрічах із Вікторією Азаренко. Загалом тенісистки зіграли між собою вже сім зустрічей, пише 24 Канал.

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Адекватна реакція білоруски

Після поєдинку традиційно не було рукостискань між українською та білоруською тенісистками. Про це WTA офіційно повідомила глядачів ще перед стартом матчу, аби не було негативних реакцій у вигляді свисту зі сторони уболівальників.

Азаренко спокійно відреагувала на це після матчу, показавши у бік Світоліної великий палець. Таким жестом білоруска високо оцінила гру Еліни та привітала з перемогою.

Реакція Азаренко на поразку від Світоліної: дивіться відео

Вікторія вже вдруге із холодною головою реагує на відсутність рукостискань після матчів із українськими тенісистками.

Вперше це було у рамках 1/8 фіналу Вімблдону-2023, коли Азаренко після матчу спокійно із розумінням прокоментувала позицію Світоліної у її бік. Але тоді ще не було офіційних заяв для глядачів про відсутність подавання руки в українсько-білоруських протистояннях на корті.

Її землячці Аріні Сабалєнко слід повчитись такої поведінки, а то вона вміє лише провокувати та єхидно посміхатись.

Зверніть увагу! В 1/8 фіналу турніру у Вашингтоні Світоліна зіграє проти росіянки Дар'ї Касаткіної, яка публічно засудила війну її країни в Україні після здійсненого камінг-ауту.