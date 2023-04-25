АЗ победил Хайдук в решающем поединке Юношеской лиги УЕФА со счетом 5:0. Финал оказался зрелищным и без интриги.

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Поединок за титул Юношеской лиги УЕФА прошел между двумя сенсационными командами, которые по пути к финалу одолели маститых соперников. Так нидерландскому коллективу покорились Барселона, Реал, Айнтрахт и Спортинг, а хорватская команда возобладала не только над донецким Шахтером (украинцы уступили в 1/16 финала со счетом 1:0), а не над Манчестер Сити, Боруссией Дортмунд и Миланом. Интересно, что в составе Хайдука выступает также украинский голкипер Давид Фесюк, однако в команде он играет роль дублера, которую сыграл и в финале Юношеской лиги УЕФА.

Кстати говоря. Львовский Рух также в этом сезоне приняло участие в розыгрыше молодежного европейского турнира. Однако "желто-черные" в 1/8 финала уступили Милану, перед тем одолев Интер.

АЗ в матче с Хайдуком выглядел в разы мощнее. Нидерландский коллектив в первом тайме смог отличиться всего один раз, сохранив все сладкое для своих фанатов, или горькое для болельщиков Хайдука, на второй тайм. Во второй половине встречи "сыровары" изрядно повеселились, забив бедному Хайдуку еще 4 мяча сверху. Таким образом, АЗ без лишних проблем оформил первый в своей истории титул Юношеской лиги УЕФА.

Празднование триумфа игроками АЗ: