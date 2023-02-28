Милан U-19 – Рух U-19 1:0

Гол: Дероли, 85.

На днях в Юношеской лиге УЕФА проходили матчи 1/8 финала. Единственным представителем Украины в этом турнире оставался чемпион УПЛ U-19 львовский Рух, пишет 24 канал.

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Команда Виталия Пономарева прошла троих соперников на пути к основной стадии плей-офф. Рух сначала выбило польский Заглембе (1:0, 0:0), а затем преодолело турецкий Галатасарай (дважды по 3:1).

На прошлой стадии львовяне смогли пройти "Интер" в серии пенальти, а теперь им выпал очередной итальянский клуб из того же города - Милан. "Россонери" были явными фаворитами дуэли и имели инициативу в течение игры.

Впрочем, удары мимо ворот оставляли интригу до конца. Как и в битве с Интером, Рух сделал ставку в защиту и хотел дотянуть до серии пенальти, но Милан все же наказал украинскую команду.

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На 85-й минуте защитники Руха не успели накрыть Дзероли в собственной площадке и итальянец точно замкнул подачу Бакуна с фланга. Шансов восстановить паритет у команды Пономарева почти не было.

Таким образом, Рух завершает удачные выступления в Юношеской лиге УЕФА, но уже в следующем сезоне "желто-черные" могут вернуться в это соревнование. Пока половины сыгранного сезона чемпионата Украины U-19 Рух лидирует, опережая Динамо на два балла и при этом имея игру в запасе.

Видеообзор матча Милан – Рух: