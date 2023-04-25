Аталанта – Рома 3:1

Голы: Пашалич, 39, Толои, 74, Коопмейнерс, 84 – Пеллегрини, 83.

В чемпионате Италии подошел к окончанию 31 тур Серии А. На понедельник была вынесена встреча борцов за места в Лиге чемпионов – Аталанта принимала Рому, пишет 24 канал.

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Подопечные Гасперини отставали от топ-четверки на семь очков, поэтому им нужно было обязательно одолевать прямого конкурента. Рома выиграла три последние встречи Серии А, поэтому не собиралась останавливаться.

Первый тайм прошел при игровом преимуществе римлян. но перед перерывом повезло Аталанте. Пашалич вовремя откликнулся на подачу Сапату в левый взлет вколотил мяч в сетку ворот Патрисиу.

Во втором тайме Жозе Моуриньо провел ряд замен и его команда продолжила давить, но один из угловых привел ко второму голу в их ворота. Толои метко добил мяч после сейва кипера.

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В конце Рома сократила отставание благодаря бильярдному выстрелу Пеллегрини в угол из-за пределов площадки. Но точку в матче поставил Коопмейнерс. Голландцу на ровном месте мяч подарил Патрисиу, и поэтому оставалось лишь поразить пустые ворота.

Видеообзор матча Аталанта – Рома:

Таким образом Аталанта приближается к зоне Лиги чемпионов на расстояние четырех баллов. При этом сама Рома из нее выпала, пропустив вперед Милан.

Турнирная таблица Серии А за семь туров до финиша (топ-7):