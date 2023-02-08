Хайдук U-19 – Шахтер U-19 1:0

Гол: Вушкович, 83.

В Юношеской Лиге УЕФА подошла к концу первая стадия плей-офф. В ней приняли участие восемь команд, занявших другие места в группах, а также восемь лучших чемпионов стран.

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Они сошлись друг с другом за путевками в 1/8 финала. Среди участников этого раунда оказались две украинские команды. Чемпион УПЛ U-19 Рух смог неожиданно пройти Интер в серии пенальти.

Также в среду свой матч играл и донецкий Шахтер. Команда Оскара Ратулутры получила у соперники юношеского чемпиона Хорватии Хайдук из Сплита, пишет 24 канал. Интересно, что этот клуб дал путь в футбол легенде "горняков" Дарио Срни.

Небольшим фаворитом считались дончане, но игра получилась довольно ровной. Инициатива была на стороне "горняков", но хорваты чаще избивали по воротам Твардовского. Впрочем, реальных моментов обе команды создали минимум, но в конце встречи больше повезло хозяевам.

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На 83 минуте Вушкович смог нанести точный удар, с которым не справился кипер дончан. Отыграться украинцы так и не смогли. Более того, тот же Вушкович, а также игрок Шахтера Распутько успели получить еще и по красной карточке.

Таким образом, Шахтер покидает Юношескую лигу УЕФА, где Украину теперь будет представлять только Рух. Львовяне узнают своего соперника 13 февраля во время жеребьевки 1/8 финала.

Также в следующую стадию кроме Руха и Хайдука прошли Боруссия Дортмунд, Аякс, АЗ Алкмаар, Генк, Порту и Зальцбург. Оппонентом Движения и выше названных клубов может стать одна из следующих команд:

Ливерпуль

Атлетико

Барселона

Спортинг

Милан

Реал Мадрид

Манчестер Сити

ПСЖ

Интересно знать. Шахтер раньше уже выходил в финал Юношеской лиги УЕФА. В 2015 году "горняки" прошли в группе Порту, Атлетик и БАТЭ, а в плей-офф – Олимпиакос, Бенфику и Андерлехт. В финале же дончане уступили Челси (2:3).