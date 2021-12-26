Автор двух медалей Олимпиады Романчук рассказал о самом сложном периоде в карьере

Михаил Романчук прокомментировал свое выступление на чемпионате мира по плаванию. Украинец рассказал о периоде жизни после Олимпиады-2020.

Романчук: Постолимпийский период был сложным

Чемпионат мира в Дубае стал триумфальным для Михаила Романчука. 25-летний пловец принес Украине единственную медаль на соревнованиях – "бронзу".

Кстати Мой чемпион, – Марина Бех-Романчук мило поздравила мужа с наградой ЧМ по плаванию

Спортсмен отметил, что каждая его награда для него ценная. Однако медаль с чемпионата мира имеет особое значение. Романчук получил ее после сложного периода в его жизни, наступившего после двух медалей Олимпиады-2020.

Был очень сложный постолимпийский период, не буду вдаваться в детали, что, куда и как. Но это был очень тяжелый период для меня. И я очень счастлив, что удалось получить бронзовую награду и показать довольно неплохой результат,

– признался Михаил.

Пловец отметил, что были проблемы со здоровьем и не только. После Олимпийских игр спортсмену было и физически, и морально тяжело. Для Романчука сложно дался постолимпийский период, ставший одним из самых сложных в его жизни.

"Есть к чему стремиться и показывать хорошие результаты"

Романчук проанализировал выступление на чемпионате мира.

Я благодарен, что есть результат, есть медаль. Как я уже сказал, очень сложный период был. Мы анализировали с тренером, из всей подготовки нам удалось выполнить может 30 – 40% запланированного, поэтому такой результат – есть к чему стремиться и показывать хорошие результаты в будущем,

– добавил бронзовый призер.

Выступление Романчука на Олимпиаде-2020

Олимпийские игры в Токио стали удачными для украинца. 25-летний пловец завоевал под сине-желтым флагом две медали.

Романчук стал третьим в заплыве на 800 метров свободным стилем. Эта награда стала исторической – первая медаль для страны за последние 17 лет. В Токио с трех Олимпиад украинские пловцы возвращались с пустыми руками.

Вторую свою медаль в Японии Михаил получил уже на коронной дистанции 1500 метров – "серебро".