Романчук: Постолімпійський період був складний

Чемпіонат світу у Дубаї став тріумфальним для Михайла Романчука. 25-річний плавець приніс Україні єдину медаль на змаганнях – "бронзу".

До речі Мій чемпіон, – Марина Бех-Романчук мило привітала чоловіка з нагородою ЧС з плавання

Спортсмен зазначив, що кожна його нагорода є для нього цінною. Однак медаль з чемпіонату світу має особливе значення. Романчук здобув її після складного періоду у його житті, який настав після двох медалей Олімпіади-2020.

Був надзвичайно складний постолімпійський період, не буду вдаватися в деталі, що, куди і як. Але це був надзвичайно важкий період для мене. І я дуже щасливий, що вдалося здобути бронзову нагороду і показати досить непоганий результат,

– зізнався Михайло.

Плавець зауважив, що були проблеми зі здоров'ям і не тільки. Після Олімпійських ігор спортсмену було складно і фізично, і морально. Для Романчука складно дався післяолімпійський період, який став одним із найскладніших у його житті.

"Є до чого прагнути і показувати гарні результати"

Проаналізував Романчук виступ на чемпіонаті світу.

Я вдячний, що є результат, є медаль. Як я вже сказав, дуже складний період був. Ми аналізували з тренером, з усієї підготовки нам вдалося виконати може 30 – 40% запланованого, тому такий результат – є до чого прагнути і показувати гарні результати в майбутньому,

– додав бронзовий призер.

До уваги. Романчук показав найкращий час у кваліфікації чемпіонату світу на короткій воді.

Виступ Романчука на Олімпіаді-2020