В основной сетке соревнований Украину гарантированно будут представлять Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Марта Костюк. Еще шесть наших земляков стартовали в квалификации, и пятеро из них преодолели первый ее круг, сообщает 24 Канал.

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Рекорд для украинского тенниса

В четверг, 11 января, состоится уже жеребьевка основной сетки турнира и организаторы Australian Open накануне опубликовали номера посева для ведущих 32 участников. В этот список попали сразу три украинских теннисистки, что является рекордом для нашей страны по числу сеяных спортсменок в истории соревнований серии Grand Slam.

Элина Свитолина заняла в нем 19-е место, Ангелина Калинина – 24-е, Леся Цуренко – 28-е. Для Ангелины это будет первый опыт игры на Australian Open в статусе сеяной,



Полный список сеяных теннисисток на Australian Open / скриншот с официального сайта турнира

Отметим, что Марта Костюк была также очень близка к попаданию в топ-32, но ей не хватило всего несколько позиций в рейтинге, поэтому она будет проводить Australian Open в статусе несеянной участницы.

Интересно. Сейчас Марта Костюк принимает участие в турнире в Аделаиде. В 1/8 финала она одолела Тейлор Таунсенд и в следующей стадии турнира встретится с Аленой Остапенко.