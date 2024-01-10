Тейлор Таунсенд – Марта Костюк 1:2 (3:6, 6:2, 4:6)

Соперницы впервые встречались между собой. Матч длился чуть больше двух часов и закончился сверхсложной победой украинской теннисистки, пишет 24 Канал.

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Марта Костюк очень мощно начала матч, взяв стартовые 4 гейма. Она подавала на сет при счете 1:5 и имела 2 сетбола, но американка смогла навязать борьбу и сократила счет до 3:5, однако на больше ее не хватило – 3:6.

Вторая партия началась с уверенной игры соперниц на своих подачах. Марта 2 гейма взяла под ноль, а Тейлор трижды подряд отдала только по одному розыгрышу. После этого, к сожалению, Костюк не смогла продолжить серию и дважды отдала свою подачу, а Таунсенд хотя и имела риск при счете 15:30, но успешно закончила гейм на своей подаче, как итог – 6:2.

Самым интересным оказался третий сет. Украинка сделала себе гандикап на старте, но не смогла удержать преимущество в 3 гейма и к решающему моменту встречи теннисистки подошли при счете 4:4. Марта смогла сделать брейк, после чего случилось настоящее украшение матча. 9 раз был зафиксирован счет ровно, у американки было 6 брейк-поинтов, но это был день украинки, которая с четвертого матчбола все же вырвала итоговую победу – 4:6.

Смотрите видеообзор матча Таунсенд – Костюк

Важно. В четвертьфинале соревнований Марта Костюк сыграет с победительницей пары Каролин Гарсия – Алена Остапенко. Обе теннисистки находятся в топ-20 мирового рейтинга.