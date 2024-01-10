В Мельбурне стартовала квалификация в первый турнир Grand Slam в 2024 году. Отбор на Australian Open состоит из трех стадий, пишет 24 канал.

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Среди украинцев квалификационную сетку отправились штурмовать шесть теннисистов – двое в мужском турнире и четверо в женском. Старт оказался не лучшим, ведь во вторник, 9 января, Илья Марченко неожиданно вылетел от Нермана Фатича.

Впрочем, уже следующий день стал для украинцев очень удачным, ведь все пятеро вышли во второй круг отбора. Среди мужчин на дистанции остался только Виталий Сачко. Первая ракетка Украины относительно уверенно справилась с Денисом Евсеевым из Казахстана – 6:2, 7:5.

Все результаты украинцев в первом раунде квалификации Australian Open:

Илья Марченко (Украина) – Нерман Фатич (Босния и Герцеговина) 4:6 / 6:7

Виталий Сачко (Украина) – Денис Евсеев (Казахстан) 6:2 / 7:5

Даяна Ястремская (Украина) – Леа Бошкович (Хорватия) 6:3 / 4:6 / 6:3

Юлия Стародубцева (Украина) – Мартина Капурро Таборда (Аргентина) 6:3 / 6:0

Екатерина Завацкая (Украина) – Армони Тан (Франция) 6:1 / 6:3

Дарья Снигур (Украина) – Синья Краус (Австрия) 6:3 / 6:0

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У женщин же первый раунд прошел со стопроцентным показателем. Удивительно, тяжелее всего дался бой Даяне Ястремской, которая была первой сеяной в квалификации. Одесситка взяла первый сет против Леа Бошковича, но второй в конце концов отдала хорватке.

К счастью, в решающем Даяна успешно разобралась с оппоненткой. В свою очередь Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева без проблем прошли дальше благодаря уверенным победам в два сета.

Матчи второго раунда квалификации с участием украинцев: