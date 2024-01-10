В основній сітці змагань Україну гарантовано представлятимуть Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк. Ще шість наших земляків стартували у кваліфікації, і п'ятеро з них подолали перше її коло, повідомляє 24 Канал.

До теми П'ятеро тенісистів з України стартували з перемог у кваліфікації Australian Open: всі результати

Рекорд для українського тенісу

У четвер, 11 січня, відбудеться вже жеребкуванням основної сітки турніру й організатори Australian Open напередодні опублікували номери посіву для провідних 32 учасників. У цей список потрапили одразу три українські тенісистки, що є рекордом для нашої країни за числом сіяних спортсменок в історії змагань серії Grand Slam.

Еліна Світоліна посіла в ньому 19-ту сходинку, Ангеліна Калініна – 24-ту, Леся Цуренко – 28-му. Для Ангеліни це буде перший досвід гри на Australian Open у статусі сіяної,



Повний список сіяних тенісисток на Australian Open / скриншот з офіційного сайту турніру

Зазначимо, що Марта Костюк була також дуже близькою до потрапляння у топ-32, але їй не вистачило всього декілька позицій у рейтингу, тому вона проводитиме Australian Open у статусі несіяної учасниці.

Цікаво. Наразі Марта Костюк бере участь у турнірі в Аделаїді. В 1/8 фіналу вона здолала Тейлор Таунсенд і в наступній стадії турніру зустрінеться з Альоною Остапенко.