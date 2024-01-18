Феерический Australian Open: с кем будут играть украинки в третьем круге, какие шансы и где смотреть

Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Даяна Ястремская прошли уже двух соперниц в Мельбурне. У нескольких наших теннисисток есть отличные шансы продолжить свой путь.

В этом году украинки отлично показывают себя в женском турнире Australian Open. В основную сетку попали семь наших соотечественниц, что является рекордом для нашей страны в Мельбурне, пишет 24 канал.

По теме Французского теннисиста дисквалифицировали на 10 лет: в чем его подозревают

Украинский квартет идет напролом

К сожалению, уже на первой стадии борьбу завершили Ангелина Калинина, Дарья Снигирь и Юлия Стародубцева. А вот остальные четверо наших девушек достались уже третьего раунда, то есть 1/16 финала.

ПЕРВЫЙ КРУГ ВТОРОЙ КРУГ Элина Свитолина Тайла Престон

6:2 / 6:2 Виктория Томова

6:1 / 6:3 Леся Цуренко Лючия Бронцетти

3:6 / 7:5 / 6:3 Ребекка Масарова

6:3 / 6:4 Марта Костюк Клер Лиу

6:3 / 4:6 / 6:1 Элизе Мертенс

5:7 / 6:1 / 7:6 Даяна Ястремская Маркета Вондроушева

6:1 / 6:2 Виктория Грачева

6:3 / 6:2

С кем играем

В следующей стадии тяжелую соперницу получила Леся Цуренко. Теннисистке придется противостоять "нейтральной" белорусской Арини Сабаленка. И речь не только о ее национальности. Арина является второй ракеткой мира, а также действующей чемпионкой Australian Open.

Также "нейтральную" оппонентку имеет и Марта Костюк. Ее сетка вывела на россиянку Элину Аванесян (№74 WTA). Что же касается Дайаны Ястремской, то американка Эмма Наварро является четвертой ракеткой США и 26-м номером в рейтинге WTA.

В свою очередь первая ракетка Украины Элина Свитолина снова станет явной фавориткой дуэли. Ее оппонентка – вторая ракетка Швейцарии и 85 номер рейтинга WTA Виктория Голубич.

Читайте также Зрители выкрикивали обиды: россияне нашли оправдание вылета "нейтральной" теннисистки

Прогноз Favbet

Согласно котировкам букмекеров, только две из четырех украинок будут фаворитками в своих парах. Элина Свитолина должна уверенно проходить швейцарку, причем в два сета.

Марта Костюк также является явной фавориткой в битве с россиянкой. А вот Даяне Ястремской и тем более Леси Цуренко шансов дают совсем мало. Впрочем, как минимум одесситка уже этого турнира проходила №7 WTA Маркету Вондроушову.

ДАТА ВРЕМЯ ПАРА 1 2 19 января 03:00 Леся Цуренко – Арина Сабаленка 13,50 1.05 19 января 05:00 Марта Костюк – Элина Аванесян 1,26 3,90 20 января 02:00 Даяна Ястремская – Эмма Наварро 2,78 1,51 20 января 02:00 Элина Свитолина – Виктория Голубич 1,16 6,10

Матчи с участием наших девушек пройдут в ночь на 19 и 20 января. Матчи Australian Open-2024 в Украине транслируются в прямом эфире на каналах Eurosport 1 да Eurosport 2. Оба доступны на некоторых ОТТ-платформах, в том числе на Megogo.

Потенциальные соперники в 1/8 финала