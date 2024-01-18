Олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова во втором раунде Australian Open-2024 без шансов уступила испанке Паули Бадоси. По мнению пропагандистов, "нейтральной" теннисистке мешали болельщики, сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также Дальше "нейтральная" вторая ракетка мира: Цуренко пробилась в 1/16 финала Australian Open-2024

Что так возмутило россиян

После проигрыша теннисистка рассказала о поведении болельщиков, находившихся рядом с кортом. Организаторы соревнований обустроили двухэтажный бар, из которого фанаты тенниса могли наблюдать за поединками. Однако туда проникли провокаторы, пытавшиеся сорвать матч "нейтральной" спортсменки.

Они выкрикивали в адрес россиянки оскорбления, что очень отвлекало и раздражало Павлюченкову. Однако пропагандисты забыли сообщить, что на корте была еще одна теннисистка – Паула Бадоси. Почему-то на нее возгласы болельщиков не возымели действия. Испанка одержала убедительную победу по итогам двух геймов: 6:2, 6:3.

Также российские СМИ вспомнили хейтеров, которые донимают Павлюченкову в социальных сетях. Все эти факторы, по мнению пропагандистов, не позволили олимпийской чемпионке добиться успеха на Открытом чемпионате Австралии.

К слову. В матче 1/32 финала Australian Open украинка Даяна Ястремская победила бывшую россиянку Варвару Грачеву. Благодаря этому результату Украина впервые будет представлена на турнирах Grand Slam четырьмя теннисистками в третьем круге.