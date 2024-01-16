Международное агентство по борьбе за честность в теннисе (ITIA) объявило о десятилетнем отстранении французского теннисиста Лени Митьяна от соревнований и штрафе в размере 20 тысяч долларов. Это решение явилось следствием его 11 нарушений Антикоррупционной теннисной программы (TACP) и связано с большим уголовным делом о договорных матчах в Бельгии.

Смотрите также Едва добежал до помойки: британского теннисиста тошнило после матча на Australian Open

Еще одна жертва Саркисяна

Сотрудничество ITIA с бельгийскими властями привело к заключению лидера этого синдиката Григория Саркисяна.

29-летний Митьяна, бывший 458-й ракетка мира, отрицал свою причастность к договорным матчам в 2017 и 2018 годах во время слушаний в ноябре прошлого года.

Однако, антикоррупционный суд, учитывая все факты и доказательства, признал теннисиста виновным в содействии паре на теннисных матчах, манипулировании результатами игр и неинформировании о коррупционных схемах.

К слову. Отстранение Митьяна продлится до 21 декабря 2033 года, начиная с 22 декабря 2023 года.

Что известно об уголовном деле