Цього року українки відмінно показують себе в жіночому турнірі Australian Open. В основну сітку потрапили семеро наших співвітчизниць, що є рекордом для нашої країни в Мельбурні, пише 24 канал.

До теми Французького тенісиста дискваліфікували на 10 років: у чому його підозрюють

Український квартет йде напролом

На жаль, вже на першій стадії боротьбу завершили Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур та Юлія Стародубцева. А ось інші четверо наших дівчат дістались вже третього раунду, тобто 1/16 фіналу.

ПЕРШЕ КОЛО ДРУГЕ КОЛО
Еліна Світоліна Тайла Престон
6:2 / 6:2		 Вікторія Томова
6:1 / 6:3
Леся Цуренко Лючія Бронцетті
3:6 / 7:5 / 6:3		 Ребека Масарова
6:3 / 6:4
Марта Костюк Клер Ліу
6:3 / 4:6 / 6:1		 Елізе Мертенс
5:7 / 6:1 / 7:6
Даяна Ястремська Маркета Вондроушова
6:1 / 6:2		 Вікторія Грачова
6:3 / 6:2

З ким граємо

У наступній стадії найважчу суперницю отримала Леся Цуренко. Тенісистці доведеться протистояти "нейтральній" білорусці Аріні Сабалєнка. І мова не тільки про її національність. Аріна є другою ракеткою світу, а також чинною чемпіонкою Australian Open.

Також "нейтральну" опонентку має і Марта Костюк. Її сітка вивела на росіянку Еліну Аванесян (№74 WTA). Що ж стосується Даяни Ястремської, то американка Емма Наварро є четвертою ракеткою США та 26-им номером в рейтингу WTA.

У свою чергу перша ракетка України Еліна Світоліна знову буде явною фавориткою дуелі. Її опонентка – друга ракетка Швейцарії та 85 номер рейтингу WTA Вікторія Голубич.

Читайте також Глядачі вигукували образи: росіяни знайшли виправдання вильоту "нейтральної" тенісистки

Прогноз Favbet

Згідно з котируваннями букмекерів, лише дві з чотирьох українок будуть фаворитками у своїх парах. Еліна Світоліна має впевнено проходити швейцарку, причому в два сети.

Натомість Марта Костюк також є явною фавориткою у битві з росіянкою. А ось Даяні Ястремській і, тим паче, Лесі Цуренко шансів дають зовсім мало. Втім як мінімум одеситка вже цього турніру проходила №7 WTA Маркету Вондроушову.

ДАТА ЧАС ПАРА 1 2
19 січня 03:00 Леся Цуренко – Аріна Сабалєнка 13,50 1.05
19 січня 05:00 Марта Костюк – Еліна Аванесян 1,26 3,90
20 січня 02:00 Даяна Ястремська – Емма Наварро 2,78 1,51
20 січня 02:00 Еліна Світоліна – Вікторія Голубич 1,16 6,10

Матчі за участю нашхи дівчат пройдуть в ніч проти 19 та 20 січня. Матчі Australian Open-2024 в УкраЇні транслюються у прямому ефірі на каналах Eurosport 1 та Eurosport 2. Обидва доступни на деяких ОТТ-платформах, в тому числі на Megogo.

Потенційні суперники в 1/8 фіналу

  • в разі успіху Еліна Світоліна може зійтись із першою ракеткою світу Ігою Швьонтек (Польща), якщо так пройде чешку Лінду Носкову
  • Леся Цуренко гратиме проти Аманди Анісімової (США) або Паули Бадоси з Іспанії, якщо виб'є Сабалєнку
  • Марта Костюк за умови проходу Аванесян може вийти на іншу росіянку Марію Тімофєєву
  • проте у своїй парі проти Беатріс Хаддад Майя з Бразилії Марія є явною аутсайдеркою
  • успішний прохід Даяни Ястремської подарує їй в суперниці Олену Остапенко (Латвія) або ж "нейтральну" білоруску Вікторію Азаренку