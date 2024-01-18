Цього року українки відмінно показують себе в жіночому турнірі Australian Open. В основну сітку потрапили семеро наших співвітчизниць, що є рекордом для нашої країни в Мельбурні, пише 24 канал.

До теми Французького тенісиста дискваліфікували на 10 років: у чому його підозрюють

Український квартет йде напролом

На жаль, вже на першій стадії боротьбу завершили Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур та Юлія Стародубцева. А ось інші четверо наших дівчат дістались вже третього раунду, тобто 1/16 фіналу.

ПЕРШЕ КОЛО ДРУГЕ КОЛО Еліна Світоліна Тайла Престон

6:2 / 6:2 Вікторія Томова

6:1 / 6:3 Леся Цуренко Лючія Бронцетті

3:6 / 7:5 / 6:3 Ребека Масарова

6:3 / 6:4 Марта Костюк Клер Ліу

6:3 / 4:6 / 6:1 Елізе Мертенс

5:7 / 6:1 / 7:6 Даяна Ястремська Маркета Вондроушова

6:1 / 6:2 Вікторія Грачова

6:3 / 6:2

З ким граємо

У наступній стадії найважчу суперницю отримала Леся Цуренко. Тенісистці доведеться протистояти "нейтральній" білорусці Аріні Сабалєнка. І мова не тільки про її національність. Аріна є другою ракеткою світу, а також чинною чемпіонкою Australian Open.

Також "нейтральну" опонентку має і Марта Костюк. Її сітка вивела на росіянку Еліну Аванесян (№74 WTA). Що ж стосується Даяни Ястремської, то американка Емма Наварро є четвертою ракеткою США та 26-им номером в рейтингу WTA.

У свою чергу перша ракетка України Еліна Світоліна знову буде явною фавориткою дуелі. Її опонентка – друга ракетка Швейцарії та 85 номер рейтингу WTA Вікторія Голубич.

Читайте також Глядачі вигукували образи: росіяни знайшли виправдання вильоту "нейтральної" тенісистки

Прогноз Favbet

Згідно з котируваннями букмекерів, лише дві з чотирьох українок будуть фаворитками у своїх парах. Еліна Світоліна має впевнено проходити швейцарку, причому в два сети.

Натомість Марта Костюк також є явною фавориткою у битві з росіянкою. А ось Даяні Ястремській і, тим паче, Лесі Цуренко шансів дають зовсім мало. Втім як мінімум одеситка вже цього турніру проходила №7 WTA Маркету Вондроушову.

ДАТА ЧАС ПАРА 1 2 19 січня 03:00 Леся Цуренко – Аріна Сабалєнка 13,50 1.05 19 січня 05:00 Марта Костюк – Еліна Аванесян 1,26 3,90 20 січня 02:00 Даяна Ястремська – Емма Наварро 2,78 1,51 20 січня 02:00 Еліна Світоліна – Вікторія Голубич 1,16 6,10

Матчі за участю нашхи дівчат пройдуть в ніч проти 19 та 20 січня. Матчі Australian Open-2024 в УкраЇні транслюються у прямому ефірі на каналах Eurosport 1 та Eurosport 2. Обидва доступни на деяких ОТТ-платформах, в тому числі на Megogo.

Потенційні суперники в 1/8 фіналу