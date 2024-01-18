Цього року українки відмінно показують себе в жіночому турнірі Australian Open. В основну сітку потрапили семеро наших співвітчизниць, що є рекордом для нашої країни в Мельбурні, пише 24 канал.
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Український квартет йде напролом
На жаль, вже на першій стадії боротьбу завершили Ангеліна Калініна, Дар'я Снігур та Юлія Стародубцева. А ось інші четверо наших дівчат дістались вже третього раунду, тобто 1/16 фіналу.
|ПЕРШЕ КОЛО
|ДРУГЕ КОЛО
|Еліна Світоліна
|Тайла Престон
6:2 / 6:2
|Вікторія Томова
6:1 / 6:3
|Леся Цуренко
|Лючія Бронцетті
3:6 / 7:5 / 6:3
|Ребека Масарова
6:3 / 6:4
|Марта Костюк
|Клер Ліу
6:3 / 4:6 / 6:1
|Елізе Мертенс
5:7 / 6:1 / 7:6
|Даяна Ястремська
|Маркета Вондроушова
6:1 / 6:2
|Вікторія Грачова
6:3 / 6:2
З ким граємо
У наступній стадії найважчу суперницю отримала Леся Цуренко. Тенісистці доведеться протистояти "нейтральній" білорусці Аріні Сабалєнка. І мова не тільки про її національність. Аріна є другою ракеткою світу, а також чинною чемпіонкою Australian Open.
Також "нейтральну" опонентку має і Марта Костюк. Її сітка вивела на росіянку Еліну Аванесян (№74 WTA). Що ж стосується Даяни Ястремської, то американка Емма Наварро є четвертою ракеткою США та 26-им номером в рейтингу WTA.
У свою чергу перша ракетка України Еліна Світоліна знову буде явною фавориткою дуелі. Її опонентка – друга ракетка Швейцарії та 85 номер рейтингу WTA Вікторія Голубич.
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Згідно з котируваннями букмекерів, лише дві з чотирьох українок будуть фаворитками у своїх парах. Еліна Світоліна має впевнено проходити швейцарку, причому в два сети.
Натомість Марта Костюк також є явною фавориткою у битві з росіянкою. А ось Даяні Ястремській і, тим паче, Лесі Цуренко шансів дають зовсім мало. Втім як мінімум одеситка вже цього турніру проходила №7 WTA Маркету Вондроушову.
|ДАТА
|ЧАС
|ПАРА
|1
|2
|19 січня
|03:00
|Леся Цуренко – Аріна Сабалєнка
|13,50
|1.05
|19 січня
|05:00
|Марта Костюк – Еліна Аванесян
|1,26
|3,90
|20 січня
|02:00
|Даяна Ястремська – Емма Наварро
|2,78
|1,51
|20 січня
|02:00
|Еліна Світоліна – Вікторія Голубич
|1,16
|6,10
Матчі за участю нашхи дівчат пройдуть в ніч проти 19 та 20 січня. Матчі Australian Open-2024 в УкраЇні транслюються у прямому ефірі на каналах Eurosport 1 та Eurosport 2. Обидва доступни на деяких ОТТ-платформах, в тому числі на Megogo.
Потенційні суперники в 1/8 фіналу
- в разі успіху Еліна Світоліна може зійтись із першою ракеткою світу Ігою Швьонтек (Польща), якщо так пройде чешку Лінду Носкову
- Леся Цуренко гратиме проти Аманди Анісімової (США) або Паули Бадоси з Іспанії, якщо виб'є Сабалєнку
- Марта Костюк за умови проходу Аванесян може вийти на іншу росіянку Марію Тімофєєву
- проте у своїй парі проти Беатріс Хаддад Майя з Бразилії Марія є явною аутсайдеркою
- успішний прохід Даяни Ястремської подарує їй в суперниці Олену Остапенко (Латвія) або ж "нейтральну" білоруску Вікторію Азаренку