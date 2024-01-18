В этом году украинки отлично показывают себя в женском турнире Australian Open. В основную сетку попали семь наших соотечественниц, что является рекордом для нашей страны в Мельбурне, пишет 24 канал.
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Украинский квартет идет напролом
К сожалению, уже на первой стадии борьбу завершили Ангелина Калинина, Дарья Снигирь и Юлия Стародубцева. А вот остальные четверо наших девушек достались уже третьего раунда, то есть 1/16 финала.
|ПЕРВЫЙ КРУГ
|ВТОРОЙ КРУГ
|Элина Свитолина
|Тайла Престон
6:2 / 6:2
|Виктория Томова
6:1 / 6:3
|Леся Цуренко
|Лючия Бронцетти
3:6 / 7:5 / 6:3
|Ребекка Масарова
6:3 / 6:4
|Марта Костюк
|Клер Лиу
6:3 / 4:6 / 6:1
|Элизе Мертенс
5:7 / 6:1 / 7:6
|Даяна Ястремская
|Маркета Вондроушева
6:1 / 6:2
|Виктория Грачева
6:3 / 6:2
С кем играем
В следующей стадии тяжелую соперницу получила Леся Цуренко. Теннисистке придется противостоять "нейтральной" белорусской Арини Сабаленка. И речь не только о ее национальности. Арина является второй ракеткой мира, а также действующей чемпионкой Australian Open.
Также "нейтральную" оппонентку имеет и Марта Костюк. Ее сетка вывела на россиянку Элину Аванесян (№74 WTA). Что же касается Дайаны Ястремской, то американка Эмма Наварро является четвертой ракеткой США и 26-м номером в рейтинге WTA.
В свою очередь первая ракетка Украины Элина Свитолина снова станет явной фавориткой дуэли. Ее оппонентка – вторая ракетка Швейцарии и 85 номер рейтинга WTA Виктория Голубич.
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Согласно котировкам букмекеров, только две из четырех украинок будут фаворитками в своих парах. Элина Свитолина должна уверенно проходить швейцарку, причем в два сета.
Марта Костюк также является явной фавориткой в битве с россиянкой. А вот Даяне Ястремской и тем более Леси Цуренко шансов дают совсем мало. Впрочем, как минимум одесситка уже этого турнира проходила №7 WTA Маркету Вондроушову.
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|ПАРА
|1
|2
|19 января
|03:00
|Леся Цуренко – Арина Сабаленка
|13,50
|1.05
|19 января
|05:00
|Марта Костюк – Элина Аванесян
|1,26
|3,90
|20 января
|02:00
|Даяна Ястремская – Эмма Наварро
|2,78
|1,51
|20 января
|02:00
|Элина Свитолина – Виктория Голубич
|1,16
|6,10
Матчи с участием наших девушек пройдут в ночь на 19 и 20 января. Матчи Australian Open-2024 в Украине транслируются в прямом эфире на каналах Eurosport 1 да Eurosport 2. Оба доступны на некоторых ОТТ-платформах, в том числе на Megogo.
Потенциальные соперники в 1/8 финала
- в случае успеха Элина Свитолина может сойтись с первой ракеткой мира Игой Швентек (Польша), если так пройдет чешку Линду Носкову
- Леся Цуренко будет играть против Аманды Анисимовой (США) или Паулы Бадосы из Испании, если выбьет Сабаленку
- Марта Костюк при условии прохода Аванесян может выйти на другую россиянку Марию Тимофееву
- однако в своей паре против Беатрис Хаддад Майя из Бразилии Мария является явной аутсайдершей
- успешный проход Даяны Ястремской подарит ей в сопернице Елену Остапенко (Латвия) или же "нейтральную" белорусскую Викторию Азаренку