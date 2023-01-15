Уже в понедельник, 16 января, ночью стартует первый турнир Grand Slam в 2023 году – Australian Open. На корты Мельбурна выйдут лучшие теннисисты мира, среди которых немало украинцев.

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В этом году наша страна не будет представлена только в парном мужском турнире, тогда как в женских соревнованиях будет пять наших спортсменок. 24 канал рассказывает, когда и с кем сыграют теннисисты из Украины.

Мужской одиночный разряд

В прошлом году на Australian Open не было ни одного теннисиста из Украины. Тогда Илья Марченко, Сергей Стаховский и Виталий Сачко не смогли побороть квалификацию. В этом году отбор проходил только Алексей Крутых, который успешно пробился в основную сетку

Спортсмен из Киева сумел одолеть американца Стефана Козлова, итальянца Джанлуку Магера и еще одного представителя США Дениса Кудлу. В основной сетке на первой стадии Алексею выпал непростой оппонент Диего Шварцман.

Аргентинец занимает 23 место в рейтинг ATP. Крутых начнет свой путь на Australian Open во вторник ночью. Победа над Шварцманом позволит ему выйти либо на Джеффри Вольфа, либо на Джордана Томпсона.

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Женский одиночный разряд

Куда больше наших представительниц будет в женском соревновании. Четыре украинки сразу попали в основную сетку Australian Open – Екатерина Байндл, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

К ним через квалификацию пробивались Леся Цуренко, Екатерина Завацкая и Дарья Снигирь. Впрочем, преодолеть отбор получилось только у первой. Леся покинула вне турнира Юки Наито, Алену Большову и Леолию Жанжан.

Таким образом, в этом турнире Украина будет представлена пятью спортсменками. Любопытно, что все они попали в верхнюю половину. Поэтому девушки свои матчи проведут уже этой ночью, 16 января:

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будет противостоять чешке Каролине Муховой и может выйти в следующем раунде на Калинскую или Коллинз Байндл судьба свела со спортсменкой без страны Камиллой Рахимовой, а дальше ее ждет бразильянка Пегосси или американка МакНалли

судьба свела со спортсменкой без страны Камиллой Рахимовой, а дальше ее ждет бразильянка Пегосси или американка МакНалли Ястремской будет противостоять 17 ракетка мира Елена Остапенко из Латвии, а в случае успеха Даяна сыграет с румынкой Богдан или венгеркой Бондарь

будет противостоять 17 ракетка мира Елена Остапенко из Латвии, а в случае успеха Даяна сыграет с румынкой Богдан или венгеркой Бондарь Проход двух раундов позволит в третьем раунде Байндл и Ястремской сыграть друг с другом

На Марту Костюк ждет испытание американкой Амандой Анисимовой (28 номер рейтинга WTA) и после этого киевлянка может сыграть с победителем пары Кудерметова – Гадецки

ждет испытание американкой Амандой Анисимовой (28 номер рейтинга WTA) и после этого киевлянка может сыграть с победителем пары Кудерметова – Гадецки Калинина же начнет свой путь с дуэли против американки Колин Вандевеге, а дальше ее будет ждать либо бельгийка Элисон ван Эйтванк, либо чешка Петра Квитова

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Женский парный разряд

В парном турнире Украина будет представлена четырьмя спортсменками, которые будут играть в тандеме с иностранками. Марта Костюк будет штурмовать Australian Open вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Рузе. Их первым соперником станет американо-британская пара Коллинз – Уотсон.

Людмила Киченок будет играть в паре с латышкой Еленой Остапенко. В первом раунде их соперницами будут Анастасия Павлюченкова (без страны) и Елена Рыбакина (Казахстан). Сестра Людмилы – Надежда Киченок – будет выступать с Кимберли Циммерманн. Свой путь они начнут с австралийского дуэта Бозович Кабрера.

Кроме того, на старт выйдет Ангелина Калинина в паре с Элисон ван Эйтванк (Бельгия), с которой она может сойтись во втором раунде одиночного разряда. Их соперницами в первом туре станут японка Хозуми и словенка Зиданшек.

Расписание матчей представителей Украины на Australian Open в первом раунде: