Перед стартом турнира прошла традиционная церемония жеребьевки Australian Open, где теннисистки узнали своих соперников в первом круге

Напомним Флаг, запятнанный кровью украинцев: на Australian Open разрешили выступить россиянам

Единственным украинцем на кортах в Мельбурне будет Алексей Крутых. Он сумел преодолеть квалификацию и впервые в карьере сыграет на турнире Grand Slam. Его соперником будет аргентинец Диего Шварцман, являющийся 25-й ракеткой мира.

Последний раз Украина среди мужчин была представлена на Australian Open в 2020 году, когда в основной сетке сыграл Сергей Стаховский. Он в 2022 году объявил об окончании карьеры и сейчас в рядах украинской армии воюет против российских оккупантов.

А вот украинок в основной сетке AO будет пятеро. При этом могло быть больше, но Дарья Снигур и Катарина Завацкая не сумели преодолеть квалификацию. В отличие от Леси Цуренко. Для нее это будет 12-е участие в Australian Open. А первой же соперницей станет Каролина Мухова из Чехии.

Из-за допуска россиян к участию в турнире украинцы Екатерине Байндль выпало сыграть именно против представительницы страны-террористки в первом же круге. Ее соперницей стала Камилла Рахимова. Но россиянам приходится выступать под нейтральным флагом.

Что касается остальных украинок, то Ангелина Калинина будет противостоять американке Коко Вандевей. Марта Костюк тоже сыграет против представительницы США – Аманды Анисимовой. Даяна Ястремская сразится за выход в следующий раунд с Еленой Остапенко из Латвии.

Матчи Australian Open продлятся с 16 по 29 января.