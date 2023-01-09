Алексей Ватутин – Илья Марченко – 0:2 (4:6, 6:7)

1 час 47 минут длился первый матч квалификации за участие украинского теннисиста. Два сета понадобилось Марченко, чтобы пройти в следующий круг. 24 канал.

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Матч начался с трех выигранных геймов от Ильи. Однако при счете 1:4 все пошло не по плану украинца. Ватутин сумел сравнять до 4:4 и чуть ли не впервые в стартовом сете повести в счете. Но вовремя проснулся Марченко. Украинский теннисист защитил свою подачу 4:5, а уже в десятом гейме закончил первую партию с двумя брейками. 4:6.

Во втором сете было не так легко для украинца. Теннисисты перевели игру в тай-брейки, где Марченко просто не было равных 2:7, а по сету 6:7 в пользу Ильи.

Илья Марченко пробился в следующий круг квалификации турнира в Португалии.

Сразу после победного гейма Марченко пошел поблагодарить судью на вышке. Украинец не подошел к сетке, чтобы пожать руку Ватутину.

Это уже далеко не первый солидный поступок Марченко, который не благодарит и не подает руку теннисистам из враждебной страны.

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Обратите внимание! За матч Марченко совершил 6 подач на вылет против 2-х у россиянина. Оба теннисиста совершили одинаковое количество двойных ошибок – по 4.

В следующем раунде квалификации Марченко сыграет против эстонца Марка Лайяла (9 января).