Теннисный мир оказался не столь единодушным в поддержке украинцев и осуждении россиян и белорусов за войну против Украины. ATP и WTA хоть и запретили теннисистам из обеих стран выступать под своими флагами, но позволили это сделать под нейтральным флагом. А на организаторов Wimbledon наложили штраф за то, что они не допустили россиян и белорусов на турнир.

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Поэтому организаторы Australian Open решили допустить представителей страны-террориста на свои корты, правда под нейтральным флагом.

Это вызвало негодование со стороны украинцев. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал Australian Open не допускать к турниру российских теннисистов даже под нейтральным флагом.

"Неважно, под каким флагом они есть, это флаг, запятнанный украинской кровью", – заявил Василий Мирошниченко.

По его словам, для российских властей важно, чтобы ее спортсмены и дальше выступали на международных турнирах. И даже нейтральный статус не меняет того факта, что это российский спортсмен.

"Мы знаем, как важно для России, чтобы ее спортсмены выступали. Это одна из причин, почему мы видим, сколько Россия инвестировала в своих спортсменов для Олимпиады, когда они употребляли допинг в массовых масштабах, а затем Россию в конце концов за это оштрафовали. Так что россияне действительно уделяют большое внимание выступлениям своих спортсменов, и это почти продолжение их внешней политики, расширение того, что они хотят донести до мира", – подчеркнул украинский посол.

Australian Open стартует 16 января. Турнир продлится две недели, а победители определятся 29 января.

Это первый из четырех турниров Grand Slam. Три других – это Roland-Garros, Wimbledon и US Open.