ATP, WTA не задумываются о дискриминации украинцев, – Цуренко о лишении Уимблдон очков
Источник:ВТУ
Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) приняли решение лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска к соревнованиям российских и белорусских игроков. Обе организации объяснили свою позицию.
Цуренко: Уимблдон это вообще без комментариев
Украинская теннисистка Леся Цуренко отреагировала на решение ATP и WTA не начислять зачетные баллы за участие в Уимблдоне.
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Уимблдон это вообще без комментариев. Конечно, я недовольна. Меня очень удивляет позиция ATP, WTA и руководителей этих организаций. Они рассказывают о дискриминации россиян и белорусов, при этом совершенно не задумываясь о дискриминации украинцев и принципах "фэйр-плей" в отношении нас.
– сказала украинская теннисистка.
Ранее отмечалось, что если не будут засчитываться баллы, то теннисисты получат меньший гонорар. Цуренко надеется, что хотя бы эта проблема заставит игроков высказаться по поводу позиции мировых теннисных структур.
"Это решение выглядит так, что остальные игроки должны принести себя в жертву. Сейчас еще посмотрим, если реально на Уимблдоне упадут призовые, то я надеюсь, что недовольство игроков вырастет из-за этого решения", – добавила Леся.
Отстранение россиян и белорусов от Уимблдона
- Уимблдон – первый крупный турнир по теннису, запретивший россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях. В этом году соревнования пройдут без них.
- Мировые теннисные структуры негативно отреагировали на решение.
- В ATP и WTA заявили, что отстранение россиян и белорусов от турнира – это несправедливость.
- Также там добавили, что таким образом организаторы Уимблдона дискриминируют участников стран-агрессоров.
- Руководитель Женской теннисной ассоциации пригрозил турниру серьезным решением.WTA и ATP окончательно решили не начислять очков за выступление на Уимблдоне-2022 из-за молчаливых россиян.
- В то же время обе организации готовы пересмотреть свое решение по снятию очков, если ответная реакция будет от организаторов Уимблдона, и она будет способствовать "консенсусу" в этом вопросе.
- Организаторы лондонского турнира уже отреагировали на подобные решения ассоциаций. Пресс-служба Уимблдона опубликовала объяснение, в котором четко дают понять, что организаторы стоят на стороне Украины и не изменят свою позицию в отношении россиян и белорусов.