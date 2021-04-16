Атлетик во второй раз в апреле получил шанс выиграть Кубок Испании. В начале месяца баски сыграли финальный матч прошлого сезона, но уступили Реал Сосьедад.

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На этот раз Бильбао одержать победу будет еще сложнее, ведь соперник – грозная и мотивированная каталонская Барселона. "Сине-гранатовые" вылетели из Лиги чемпионов и имеют призрачные шансы выиграть чемпионат Испании.

Чтобы не остаться без трофея второй сезон подряд, каталонцам следует победить Атлетик в финале.

Интригу в матче подогревает то, что команды уже встречались в одном финале в 2021 году. Клубы в драматическом матче разыграли Суперкубок Испании, который выиграл Атлетик. Барселона же дважды смогла одолеть басков в чемпионате Испании.

Атлетик – Барселона: прогноз Favbet на финал Кубка Испании

Очевидным фаворитом финала является Барселона. Победу каталонцев в основное время игры букмекеры оценили коэффициентом 1,59. Зато на то, что Барселона станет победителем Кубка Испании – коэффициент 1,25.

Следует сказать, что Барселона не выигрывала Кубок Короля с 2018 года. Предыдущий раз каталонцы были в финале в 2019 году и проиграли Валенсии.

Зато Атлетик в последний раз выигрывал Кубок Испании в далеком 1984 году. С тех пор баски проиграли 5 финальных матчей. Изменить тенденцию Атлетик попытается в игре с Барселоной, хотя шансы довольно малы.

Победу Атлетика Бильбао в основное время игры оценивают коэффициентом 5,50. Если же баски станут победителем турнира – коэффициент 4,35.

Возможно, футболисты из Бильбао будут иметь больше шансов, если поединок в основное время завершится ничьей. Такой итог оценен коэффициентом 4,50. Тогда баски могут рассчитывать на победу в серии пенальти, где шансы почти равны. Победу Барселоны в футбольной лотерее оценивают коэффициентом 14. Зато Бильбао на коэффициент 17.

Предыдущий раз Атлетик обыграл каталонцев в дополнительное время. Если баски второй раз одолеют подопечных Рональда Кумана таким образом – коэффициент 18. На победу Барселоны в дополнительное время коэффициент 11.

Поединок Атлетик – Барселона начнется в 22: 30.