Атлетік вдруге у квітні отримав шанс виграти Кубок Іспанії. На початку місяця баски зіграли фінальний матч минулого сезону, але поступилися Реал Сосьєдаду.

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Цього разу Більбао здобути перемогу буде ще складніше, адже суперник – грізна та вмотивована каталонська Барселона. "Синьо-гранатові" вилетіли з Ліги чемпіонів та мають примарні шанси виграти чемпіонат Іспанії.

Щоб не залишитися без трофея другий сезон поспіль, каталонцям слід перемагати Атлетік у фіналі.

Інтригу в матчі підігріває те, що команди вже зустрічалися в одному фіналі у 2021 році. Клуби у драматичному матчі розіграли Суперкубок Іспанії, який виграв Атлетік. Барселона ж двічі змогла здолати басків у чемпіонаті Іспанії.

Атлетік – Барселона: прогноз Favbet на фінал Кубка Іспанії

Очевидним фаворитом фіналу є Барселона. Перемогу каталонців в основний час гри букмекери оцінили коефіцієнтом 1,59. Натомість на те, що Барселона стане переможцем Кубка Іспанії – коефіцієнт 1,25.

Слід сказати, що Барселона не вигравала Кубок Короля з 2018 року. Попередній раз каталонці були у фіналі у 2019 році та програли Валенсії.

Натомість Атлетік востаннє вигравав Кубок Іспанії у далекому 1984 році. Відтоді баски програли 5 фінальних матчів. Змінити тенденцію Атлетік спробує у грі з Барселоною, хоча шанси досить малі.

Перемогу Атлетіка Більбао в основний час гри оцінюють коефіцієнтом 5,50. Якщо ж баски стануть переможцем турніру – коефіцієнт 4,35.

Можливо, футболісти з Більбао матимуть більше шансів, якщо поєдинок в основний час завершиться нічиєю. Такий підсумок оцінений коефіцієнтом 4,50. Тоді баски можуть розраховувати на перемогу в серії пенальті, де шанси майже рівні. Перемогу Барселони у футбольній лотереї оцінюють коефіцієнтом 14. Натомість на Більбао коефіцієнт 17.

Попередній раз Атлетік обіграв каталонців у додатковий час. Якщо баски друге здолають підопічних Рональда Кумана таким чином – коефіцієнт 18. На звитягу Барселони в додатковий час коефіцієнт 11.

Поєдинок Атлетік – Барселона розпочнеться о 22:30.