В финале Суперкубка Испании сошлись Атлетик и Барселона. В основное время более сильного командам обнаружить не удалось. Атлетик же одержал победу в дополнительное время.

Барселона – Атлетик 2:3 ОТ

Голы: Гризманн, 40, 77 – Де Маркос, 42, Вильялибре, 90, Уильямс, 93

Удаление: Месси, 120 (Барселона)

На пути к финалу Барселона лишь в серии пенальти победила Реал Сосьедад. Атлетик же разобрался с Реалом в основное время. В финале основного времени командам оказалось недостаточно, но и до серии пенальти дело не дошло.

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Еще в первом тайме Месси как минимум трижды мог забить гол. Но его удары оказались ошибочными. Хотя во время третьего из этих ударов сразу трое игроков бросились блокировать удар. Им это удалось. Но первым на добивании оказался Гризманн, который и открыл счет в этом матче.

Но радость "блаугранас" оказалась не долгой. Уже через две минуты счет на табло был равным, когда Де Маркос убежал за спины Альбы во время прострела от партнера и пробил по воротам.

Во втором тайме обе команды создали опасности со стандартов. Но если Месси пробил мимо, то Атлетику удалось даже забить. Но арбитр не засчитал гол Рауля Гарсии из-за офсайда.

На 77-й минуте Барса снова вышла вперед. И снова после прострела Альбы. Но на этот раз все было в касание. Гризманн оформил дубль.

Когда уже Барселона готовилась к празднованиям, Атлетик перевернул все с ног на голову. Еще одна подача со штрафного, и Вильялибре в падении таки дотянулся до мяча и отправил его в ворота тер Штегена.

Не отойдя от шока пропущенного гола, Барселона пропустила еще один раз. Если во втором тайме Уильямс промахнулся с убийственной позиции, то на этот раз нападающий отправил мяч точно в угол ворот – из пределов штрафной и от штанги.

Концовка матча отличилась грубой игрой Месси. Почти в центре поля он нанес удар в затылок сопернику. За что и получил красную карточку.

Атлетик победил и получил Суперкубок Испании.