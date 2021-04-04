Атлетик и Реал Сосьедад 3 апреля сыграли в финале Кубка Испании. Футболисты из Сан-Себастьян неожиданно стали обладателями трофея.

Атлетик – Реал Сосьедад 0:1

Гол: Оярсабаль, 63

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После затяжной атаки классный прострел выполнил Гарсия, но на его передачу возле ворот соперника не откликнулся ни один из партнеров по команде.

Хозяева матча могли открывать счет на табло после дальнего удара Мартинеса. Но выстрел центрального защитника остановил классный сейв голкипера Ремиро.

В первом тайме футболисты одной из команд не смогли записать свои фамилии на табло. При нулевом счете клубы ушли на перерыв. После отдыха игроки Реал Сосьедад сигнализировали о руке вблизи штрафной Атлетика, но судья сигнализировал о продолжении игры. Однако уже через несколько секунд остановил игру и назначил штрафной удар.

Во втором тайме Мартинес сфолил в собственном штрафном и увидел перед собой прямую красную карточку, оставив в меньшинстве Атлетик. Однако уже после видеоповтора арбитр встречи изменил свое решение и отменил красную для футболиста хозяев, показав лишь предупреждение. Однако от пенальти спастись не удалось.

К отметке подошел Оярсабаль и уверенно размочил нули на табло – 0:1. Как ни старались футболисты Атлетика, но забить хотя бы один гол не удалось.

Реал Сосьедад впервые за 34 года завоевал Кубок Испании.

Атлетик – Реал Сосьедад видеообзор