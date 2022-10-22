Аталанты могут потерять Малиновского, – СМИ

Французский Марсель не оставил надежд оформить трансфер Руслана Малиновского. Даже попытки, не увенчавшиеся успехом, не останавливают клуб Лиги 1.

Летом 2022 французский клуб попытался усилить свою команду футболистом сборной Украины. Марсель не оставляет попыток подписать Малиновского.

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Французы не теряют надежды

Французы попытаются побороться за Руслана уже в зимнее трансферное окно. Напомним, что летом у Марселя был серьезный конкурент в виде английского Тоттенхэма. Но ни одна информация о трансфере не увенчалась успехом. Аталанта ведь захотела за своего футболиста 25 миллионов евро.

Ранее итальянские СМИ раздули информацию о подписании нового сотрудничества Малиновского с Аталантой. Однако увидев такую ​​информацию, Руслан лишь посмеялся.

По данным Transfermarkt , контракт полузащитника с клубом из Бергамо рассчитан до конца июня 2023 года, но сам футболист рассказывал, что его соглашение истекает в конце июня 2024-го, то есть годом позже.

В новом сезоне Малиновский отыграл за Аталанту 9 матчей, в которых отличился голом и ассистом. Клуб украинского полузащитника идет на втором месте в турнирной таблице после 10 туров Серии А. Бергамовская команда набрала 24 очка, что всего на два пункта меньше, чем у лидера чемпионата Наполи.